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وزير خارجية الجزائر: لا حل للأزمة الليبية في ظل التدخل الأجنبي.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:37 م
صدى البلد
هاني حسين
قال عبد القادر مساهل، وزير الخارجية الجزائري، إنه لا يوجد حل للأزمة الليبية خارج الإطار السياسي والسلمي ولا يوجد حل بدون احترام وحدة وسيادة ليبيا، ولن نصل إلى حل في وجود التدخل الأجنبي في ليبيا.

وأضاف "مساهل" في مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري وزير الخارجية المصري ووزير الخارجية التونسي، أننا في حاجة إلى ليبيا موحدة ومستقرة لأن استقرار ليبيا يضمن أمن الجزائر ومصر وتونس.

وتابع: "نحن نؤيد المسار الأممي لحل الأزمة الليبية، ونحن معنيون بمناقشة الملف الليبي والأوضاع فيها وانعكاسات تلك الأوضاع على أمننا".

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