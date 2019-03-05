حقوقيون عن مبادرة مودة.. فوقي: تسهم في الانخفاض من معدلات الطلاق.. داليا زيادة: ترجمة لفكرة بناء الإنسان التي وضعها الرئيس السيسي

أحمد فوقي: مشروع توعية الشباب "مودة" هو تنفيذ لا ستراتيجية وبرامج الحماية الاجتماعية

محمد عبد النعيم: الحماية المجتمعية للمواطنين أهم مقومات الدول المتقدمة

داليا زيادة: أكثر ما يهم المواطن المصري هو الاهتمام بالحياة الاجتماعية والاقتصادية

ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من الوزراء عدد من من المشروعات الجاري تنفيذها من قبل وزارة التضامن الاجتماعى، خاصة المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج "مودة"، والذي يأتي في إطار جهود الحكومة للحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، بمشاركة متخصصين في الاستشارات الأسرية والدينية وكذلك أساتذة الجامعات وأطباء.وفي نفس السياق قال الحقوقي أحمد فوقي رئيس مؤسسة مصر السلام والتنمية يأتي اجتماع الرئيس السيسي تأكيدًا على استمرار مسيرة الدولة في تنفيذ استراتيجيات وبرامج الحماية الاجتماعية التي تعمل الدولة على تنفيذها، خاصة بعد نجاح برنامجي "تكافل وكرامة"، وكذلك المشروع القومي لتوعية الشباب المقبلين على الزواج المعروف باسم "مودة" والذي يهدف إلى الحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق في المجتمع المصري، عن طريق مشاركة متخصصين لتقديم الاستشارات الأسرية والدينية. وتجدر كذلك الإشادة بإنشاء صندوق استثماري خيري من أجل دعم ذوي الاحتياجات الخاصة جاري تأسيسه حاليًا.وطالب أحمد فوقي بضرورة استمرار دعم استراتيجية الحكومة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجًا كنوع من الحماية الاجتماعية الشاملة، وكذلك ضبط منظومة الدعم وتأمين وصوله إلى مستحقيه، خاصة في ظل الصعوبات التي يعيشها محدودي الدخل جراء تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى النهوض بالاقتصاد القومي، ومن ثم تحسين الأوضاع المعيشية لكافة المواطنين.وأكد المستشار محمد عبد النعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان ان الحماية المجتمعية للمواطنين تأتي فيالبند الرابع لمقومات الدول موضحا أن مصر بالفعل قامت بالكثير من المبادرات لتقديم الدعم للمواطن وذلك عن طريق مبادرة 100 مليون صحة ، ومبادرة حياة كريمة.واقترح المستشار محمد عبد النعيم ان تكون هناك دورات مستمرة لتوعية الأزواج والأطفال حفاظا على تماسك الأسر المصرية.بينما قالت داليا زيادة، مدير مركز الحوار للدراسات الديمقراطية أن المبادرات التي نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أروع ترجمة لفكرة بناء الإنسان التي وضعها الرئيس السيسي على أولوية أهدافه في فترة ولايته الثانية، وهذا الاهتمام الواسع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية هو أكثر ما يحتاجه الشعب المصري الآن كأساس لضمان استقرار الدولة ومن ثم توفير المناخ المناسب للاستكمال بناء الديمقراطية وازدهار الحقوق المدنية والسياسية.