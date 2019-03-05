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فن

وفاء عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:14 م
وفاء عامر
وفاء عامر
محمد بدران
شاركت النجمة وفاء عامر جمهورها ومتابعيها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت "وفاء" بإطلالة أنيقة ومميزة، نالت إعجاب العديد من مُتابعيها.

يذكر أن الفنانة تشارك حاليا في تصوير دورها بمسلسل حكايتي، مع النجمة ياسمين صبري، والمقرر عرضه بموسم الدراما الرمضاني القادم.

وكانت وفاء عامر خاضت سباق الدراما الرمضاني الماضي من خلال مسلسل نسر الصعيد أمام محمد رمضان.
وفاء عامر تتألق في أحدث جلسة تصوير

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