أكاديمية البحث العلمي: دراسة براءات اختراع في الإنتاج الزراعى والصناعى

قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إن الأكاديمية من وظائفها تقديم الدعم للجامعات من خلال الأبحاث والدراسات.



وأضاف «صقر» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الأكاديمية تعكف على دراسة براءات اختراع في مجال المحاصيل الزراعية والصناعات التي تخدم المجتمع المصري.



وأشار رئيس أكاديمية البحث العلمي، إلى أن جامعة النيل لديها دور مهم في مجال البحث العلمي، لافتا إلى أن هناك تخطيطا ودراسات وتقييم أداء مؤسسات البحث العلمي، بالإضافة إلي تمويل الصناعات المختلفة، وقريبا نشهد براءات اختراعات.



أوضح أن براءات الاختراع في مصر كثيرة في مجالات مختلفة منها الزراعة والغذاء ومعالجة المياه والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منوها إلى أنه قريبا سيكون منتجات تكنولوجية مصرية لا تقل عن 60%، مؤكدا أن الفترة الماضية كانت محاولة لتهيئة البحث العلمي في مصر والآن حان الوقت أن نفخر بالنماذج المصرية.

