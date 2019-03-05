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رياضة

زيادة الفارس يوقع عقدا حصريا مع روابط الرياضية بحضور حطب

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:33 م
صدى البلد
القسم الرياضى
وقع محمد طاهر زيادة الفارس الدولى ولاعب المنتخب الوطنى للفروسية عقد تسويق حصريا مع روابط الرياضية حتى نهاية 2020.

وحرص هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد الفروسية على حضور توقيع العقود بين زيادة والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس إدارة روابط الرياضية.

وأشاد حطب بهذا العقد مؤكدا تقديره الكامل لروابط الرياضية فى دعمها للألعاب الفردية والشهيدة.

ويعد اللاعب من الفرسان المتوقع لهم بقوة تحقيق ميدالية أولمبية بطوكيو 2020 وذلك بعد إشادة أبطال الفروسية العالميين به في جميع المحافل والبطولات الدولية وذلك بعد حصد البطولات والألقاب آخرها حصوله على 6 مراكز مختلفة في بطولة مراسم التى أقيمت بمصر مؤخرا.

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