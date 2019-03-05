ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:12 م
صدى البلد
هاني حسين
قال خميس الجهيناوي، وزير خارجية تونس، إن المليشيات المسلحة هي عقبة أمام أي تقدم سياسي ولابد أن يكون السلاح في يد السلطة الشرعية المخول لها بحمل السلاح في ليبيا.

وأضاف "الجهيناوي" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ، ونظيره الجزائري، قائلا:" لابد أن يتم وضع حد للمليشيات في ليبيا وتمكين الدولة الليبية في حقها بحمل السلاح والدفاع عن أركان الدولة الليبية".

من جانبه قال عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، إننا نهدف إلى عودة ليبيا بمؤسسات قوية وعادلة لأننا إذا أردنا محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فلابد أن تتوافر مؤسسات قوية من الجيش لمعالجة هذه الأوضاع.

ترشيحاتنا

شباب القادة: تقييم 50 مشروعا بمنصة الأنشطة الطلابية من خلال لجان متخصصة.. فيديو

أبوشقة يدخل الفرحة إلى قلوب أهالي بورسعيد بحكم قضائي تاريخي

واتساب يكشف عن ميزة جديدة من ماسنجر.. احصل عليها بـ 4 خطوات

مجلس الوزراء يحذر من خطورتها.. 10 معلومات عن الجرائم السيبرانية الإلكترونية

5 جنيهات تراجعا في سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5-3-2019

بلاغ للنائب العام ضد معتز مطر لتحريضه على القتل و رفع السلاح

تعرف على التوصيات الكاملة لمؤتمر نبذ التعصب والفتن الرياضية.. صور

مؤسسة شباب القادة: تسلمنا مشروعات لتطوير العشوائيات وتصنيع السيارات

لم يغرهم المال أوالذهب.. مسعفو كفر الشيخ رمز للأمانة والإخلاص

شقيق بوتفليقة يظهر في سويسرا وغموض حول مكان الرئيس الجزائري.. فيديو

سامح شكري: اجتماع وزاري تونس يضع الحل النهائي للأزمة الليبية

ساديو ماني يرد ساخرًا على المنافسة مع محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا
ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو
رئيس جامعة النيل: مبادرة رواد النيل تسهم في تنمية الاستثمار
بث مباشر.. مؤتمر صحفي مشترك بين سامح شكري ونظيريه التونسي والجزائري

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟