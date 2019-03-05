وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا

قال خميس الجهيناوي، وزير خارجية تونس، إن المليشيات المسلحة هي عقبة أمام أي تقدم سياسي ولابد أن يكون السلاح في يد السلطة الشرعية المخول لها بحمل السلاح في ليبيا.



وأضاف "الجهيناوي" في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري ، ونظيره الجزائري، قائلا:" لابد أن يتم وضع حد للمليشيات في ليبيا وتمكين الدولة الليبية في حقها بحمل السلاح والدفاع عن أركان الدولة الليبية".



من جانبه قال عبد القادر مساهل، وزير خارجية الجزائر، إننا نهدف إلى عودة ليبيا بمؤسسات قوية وعادلة لأننا إذا أردنا محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية فلابد أن تتوافر مؤسسات قوية من الجيش لمعالجة هذه الأوضاع.

