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ديني

لأول مرة.. أمين الفتوى لسائل: معرفش والله.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:59 م
صدى البلد
محمد شحتة
رد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سائل يقول "هل قراءة سورة الأعراف تجعل خمسين ألف ملك يدعون للمحتضر؟ بقوله: "معرفش والله".

وقال عثمان، في رده على أسئلة المتابعين لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، إن ما نعلمه في القراءة على الموتى هى سورة "يس"، والعلماء اختلفوا في وقت قراءتها أبعد الوفاة أم عند الموت؟.

وأشار إلى أن ما قيل في سورة "يس" أنها تخفف عن الميت السؤال في قبره، منوها بأنه سيبحث في ماهية السؤال الوارد هذا لمعرفة فضل سورة الأعراف.

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