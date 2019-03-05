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شكري: الحوار وتجنب العنف أهم آليات حل الأزمة الليبية

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:21 م
سامح شكري
سامح شكري
هاني حسين
أعلن سامح شكري، وزير الخارجية، التوصل خلال إجتماعه مع نظيريه الجزائرى والتونسى، الاتفاق على أن تكون الاجتماعات خلال المرحلة القادمة متكررة، وأنه تم الاتفاق على آليات عمل خلال تلك الفترة.

وأضاف " شكري " في كلمته في المؤتمر الصحفي المشترك مع وزيري خارجية تونس والجزائر، أننا ندعم المبعوث الأممي في جهوده من أجل تنفيذ الاتفاق السياسي في عقد المؤتمر ومتابعة كافة التطورات في ليبيا والتي تحتاج للتنسيق فيما بيننا والتواصل مع الأشقاء في ليبيا.

وتابع:" نسعى لأن يكون حل الأزمة الليبية باتباع آليات بعيدا عن الممارسات العسكرية والعنف،ـ وأن يكون وفقا للحوار والتوافق الليبي وأن يكون ليبي في منشأه وتطبيقه وأن يحظى بالشرعية الكاملة وفقا للمؤسسات الليبية الشرعية وقدرتها على التعبير عن إرادة الشعب الليبي".

وأكمل:"التدخلات الخارجية تزيد الأمور تعقيدا في ليبيا ولدينا ثقة في الكوادر الليبية وقدرتهم على حل الأزمة الليبية".

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