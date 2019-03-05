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أخبار العالم

الشرطة البريطانية: قرارات حكومة ماي سبب ارتفاع معدلات الجريمة

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:03 م
كريسيدا ديك وتيريزا
كريسيدا ديك وتيريزا ماي
حسام رضوان
هاجمت مفوضة شرطة العاصمة البريطانية لندن، وأقدم ضباط الشرطة البريطانية، كريسيدا ديك، تصريحات رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، بأنه لا توجد علاقة بين تخفيض الميزانية وارتفاع جرائم العنف.

وبحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، قالت ديك إن هناك صلة واضحة بين جرائم العنف في الشوارع وأعداد الشرطة وذلك مع تصاعد الضغوط على الحكومة للعمل على حل الأزمات الداخلية بالبلاد.

وأضافت: "إذا عدتم للتاريخ، فسترون أمثلة على أوقات انخفضت خلالها أعداد الشرطة، ولم ترتفع معدلات الجريمة في المقابل، لكن أعتقد أن الجميع يوافق على أنه في السنوات القليلة الماضية، انخفضت أعداد الشرطة كثيرا، وكان هناك الكثير من التخفيضات الأخرى في الخدمات العامة.

وتابعت أن طلبات المواطنين للشرطة ارتفعت خلال الفترة الأخيرة، ما يلزم توفير المزيد من الموارد.

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات تيريزا ماي بشأن عدم وجود علاقة مباشرة بين الجرائم وأعداد الشرطة المعينة، قد أثارت غضبا واسعا في أعقاب موجة من عمليات الطعن في أنحاء البلاد.

وتأثرت الخدمات العامة بإجراءات حكومة ماي لتخفيض الميزانية بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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