نوال الزغبي تنشر صورة لها عبر إنستجرام لحفل إطلاق ألبومها الجديد

نشرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي أول صورة لها من حفل إطلاق ألبومها الجديد مع شركة روتانا لصوتيات والمرئيات، والذي يقام في أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.



وظهرت نوال مرتدية jumpsuit نبيتي من ماركة لابورجوزي مع عقد ماسي مميز عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي أنستجرام.



ويضم ألبوم «كده باي» ١٠ أغنيات منها ٧ باللهجة المصرية، وتعاونت في هذا العمل مع أيمن بهجت قمر، وعمرو مصطفى، وأمير طعيمة، ونديم الشاعري وخالد تاج الدين.