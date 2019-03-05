4.8 مليار يورو حجم محفظة الاستثمار مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

عرضت الصفحة الرسمية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" حجم التعاون محفظة بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وخصوصا في مجال استثمارات قطاع البنية التحتية على مدى العقود الماضية وحتى الآن، إذ بلغت نحو 4.8 مليار يورو.



وقالت الصفحة الرسمية للوزارة إن إجمالي تلك التمويلات تم توجيهها لـ91 مشروعا، أبرزها في قطاعي الطاقة الجديدة والمتجددة والصرف الصحي.



وذكرت الصفحة أنه من بين تلك المشروعات كان محطة الطاقة الشمسية بنبان بمدينة أسوان باستثمارات بلغت 150 مليون يورو بخلاف تحالف تمويلي مكون من 9 بنوك عالمية تستثمر للمرة الأولى بمصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة إجمالية للمشروع بلغت 653 مليون يورو.



ومول البنك مشروع الصرف الصحي بمصرف كتشنر بمحافظة كفر الشيخ بقيمة 148.3 مليون يورو.



