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رياضة

ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:07 م
عمرو ابوبكر
استعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، مهاراته في لعبة تنس الطاولة في مشهد جديد لإعلان شركة المياه الغازية التي يقوم بحملة لها هو والفرعون المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي.

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لميسي، وهو يصوب بمضرب تنس طاولة على كرة صغيرة على فم زجاجة مياه غازية ليطيح بالكرة ببراعة كما لو كان يصوبها بقدمه التي لا تخطئ.

جدير بالذكر أن، ميسي يشارك النجم المصري محمد صلاح في حملة إعلانية لشركة مياه غازية مشهورة وتم عرض أول إعلان جمعهما.

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