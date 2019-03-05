الوزراء ينشر إنفوجراف لـ تجنب مخاطر الحوادث النيلية

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجراف حول تجنب الحوادث النيلية.



وأشار الإنفوجراف إلى أن هناك فترات على مدار العام تتزايد فيها أخطار التعرض للحوادث النيلية، حيث تتزايد هذه الأخطار في أوقات الصيف والأعياد والمناسبات وخاصة في منطقة القاهرة الكبرى، لافتا إلى أنها تتزايد في فصل الشتاء في الأقصر وأسوان.



وعرض الإنفوجراف عددا من الخطوات يجب أن يتبعها المواطن في حالة استخدامه للوحدات النيلية وهي: ألا تخاطر بحياتك وتستقل الواحدات النيلية غير المخصصة لنقل الأفراد أو القوارب المتهالكة".



وطالب الانفوجراف الإبلاغ عن المعديات والوحدات التي لا تلتزم بالحمولة المقررة، ولافت الانفوجراف أنه في حالة نشوب حريق داخل هذه الوحدات يحب أن يلتزم المواطن الهدوء وتعليمات المشرفين.