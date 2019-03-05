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أخبار العالم

شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية: الطرود المشبوهة بلندن عبوات ناسفة صغيرة وبدائية الصنع

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:35 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا اليوم، الثلاثاء، أن التحقيقات حول العثور على طرود مشبوهة في محطة قطارات "ووترلو" في العاصمة لندن ومبنى تابع لمطار لندن سيتي، أكدت أنها عبارة عن "عبوات ناسفة صغيرة" وبدائية الصنع.

ونقلت قناة "يورونيوز" الأوروبية عن الشرطة البريطانية قولها في بيان اليوم إن الجهات المختصة بفحص المواد المشتبه بها تتعامل مع المواد المتفجرة على أنها سلسلة متصلة ببعضها، مضيفة أنها لا تستبعد أي رواية حول الدافع وراء ذلك حتى الآن.

وكانت شرطة النقل البريطانية قد تفقدت في وقت سابق اليوم محطة قطارات "ووترلو" في لندن، ومبنى تابع لمطار لندن سيتي إثر تقارير عن العثور على طرود "مشبوهة" في المحطة والمطار.

وقالت الشرطة البريطانية إنها تحقق بشأن تقارير عن اكتشاف أجسام مشبوهة بأماكن مختلفة في العاصمة، من بينها مبنى تابع لمطار لندن سيتي ومحطة قطارات، مشيرة إلى أنه جرى استدعاء رجالها إلى دار الطيران التابعة لمطار لندن سيتي، وتم إخلاء المطار كإجراء احترازي.

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