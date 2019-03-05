محكمة يابانية ترفض الطعن على حكم إطلاق سراح رئيس شركة نيسان السابق

رفضت محكمة يابانية الطعن الذي قدمه ممثلو الادعاء اليوم/ الثلاثاء/ على الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في وقت سابق ويقضي بإطلاق سراح رئيس شركة (نيسان) السابق كارلوس غصن، الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية منذ عدة أشهر.



وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من الممكن أن يتم إطلاق سراح رئيس الشركة السابق اليوم للمرة الأولى منذ حوالي 107 أيام، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من الإدعاء، ودفع كارلوس غصن كفالة قيمتها 8.9 مليون دولار.



يذكر أن كارلوس غصن محتجز في مركز بطوكيو منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم تعيين جونيشيرو هيروناكا رئيسا لفريق الدفاع عنه الشهر الماضي في مواجهة اتهامات مالية في اليابان، فيما ينفي رئيس الشركة السابق ارتكاب أي مخالفة .



كارلوس غصن مسجون منذ إلقاء القبض عليه في أواخر نوفمبر الماضي في اتهامات بأنه لم يفصح عن راتبه بالكامل في سجلات (نيسان) حتى عام 2018، كما يواجه أيضا اتهامات بخيانة الأمانة.



وقد استقال كارلوس غصن من منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (رينو) أثناء خضوعه للاحتجاز، وكذلك من منصب رئيس تحالف يجمع (رينو) مع (نيسان) و(ميتسوبيشي).