ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

محكمة يابانية ترفض الطعن على حكم إطلاق سراح رئيس شركة نيسان السابق

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:33 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
رفضت محكمة يابانية الطعن الذي قدمه ممثلو الادعاء اليوم/ الثلاثاء/ على الحكم الذي أصدرته إحدى المحاكم في وقت سابق ويقضي بإطلاق سراح رئيس شركة (نيسان) السابق كارلوس غصن، الذي يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية منذ عدة أشهر.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه من الممكن أن يتم إطلاق سراح رئيس الشركة السابق اليوم للمرة الأولى منذ حوالي 107 أيام، حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من الإدعاء، ودفع كارلوس غصن كفالة قيمتها 8.9 مليون دولار.

يذكر أن كارلوس غصن محتجز في مركز بطوكيو منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وتم تعيين جونيشيرو هيروناكا رئيسا لفريق الدفاع عنه الشهر الماضي في مواجهة اتهامات مالية في اليابان، فيما ينفي رئيس الشركة السابق ارتكاب أي مخالفة .

كارلوس غصن مسجون منذ إلقاء القبض عليه في أواخر نوفمبر الماضي في اتهامات بأنه لم يفصح عن راتبه بالكامل في سجلات (نيسان) حتى عام 2018، كما يواجه أيضا اتهامات بخيانة الأمانة.

وقد استقال كارلوس غصن من منصبي رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة (رينو) أثناء خضوعه للاحتجاز، وكذلك من منصب رئيس تحالف يجمع (رينو) مع (نيسان) و(ميتسوبيشي).

ترشيحاتنا

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

الباز يفجر مفاجأة حول علاقة أسرة أردوغان بمظاهرة أمام سفارة مصر بأنقرة.. فيديو

أمين الفتوى: هذا ما نقوله عند ذكر أسماء الأنبياء غير النبي محمد.. فيديو

تفاصيل طلب الزمالك نقل مباراة جورماهيا إلى بتروسبورت

شاهد.. أول رد من أحمد فلوكس على شائعة انفصاله عن زوجته

ميناء شرق بورسعيد يدخل الخدمة بأول سفينة محملة بالملح.. فيديو

أسباب وتفاصيل حادث البحيرة.. راح ضحيته 6 وإصابة 30.. صور

شقيق بوتفليقة يظهر في سويسرا وغموض حول مكان الرئيس الجزائري.. فيديو

مميش: سيتم افتتاح 4 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية خلال احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء

التموين تكشف عن شرط قبول تظلم المواطنين المحذوفين من الدعم

جروس يشكر جنش .. اعرف السبب

الأرصاد: الأمطار الغزيرة والرعدية مستمرة غدًا وهذا هو موعد تحسن الطقس

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

أحمد موسى: 6 مليارات جنيه دخل قناة السويس خلال العام الجاري
رصيف ميناء شرق بورسعيد الجديد يستقبل أول سفينتين عالميتين ..فيديو
مميش: سيتم افتتاح 4 أنفاق في بورسعيد والإسماعيلية خلال احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء
مميش: ارتفاع دخل قناة السويس إلى 6 مليارات دولار خلال العام
معتز مطر حرامي.. بلاغ للنائب العام يتهم المذيع الإرهابي بالسرقة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟