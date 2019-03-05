الصيادلة:66 مرشحا للانتخابات بالنقابة العامة و281 بالفرعية خلال ثلاثة أيام

أعلنت لجنة تلقى طلبات الترشح بانتخابات نقابة الصيادلة عن وصول عدد المرشحين على مقاعد انتخابات النقابة العامة الـ 13 إلى 66 مرشحا بينهم 6 مرشحين على مقعد النقيب العام لصيادلة مصر، وذلك فى ختام اليوم الثالث لتلقى طلبات الراغبين فى الترشيح.



وأوضحت اللجنة، أنه بالنسبة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحافظات والتى ستجرى على كافة المقاعد، وصل إجمالى عدد المرشحين إلى 281 مرشحا على 195 مقعدا خلال ثلاثة أيام، ومن المقرر أن تستمر اللجنة فى تلقى طلبات المتقدمين للترشح حتى يوم الثلاثاء 12 مارس.