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تعليم

التعليم: غدا انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:42 م
صدى البلد
ياسمين بدوي
تنطلق غدا الأربعاء، المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم"، والتي تستهدف فحص 4 ونصف مليون طالب في 9788 مدرسة بـ11 محافظة.

وكان وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، أطلقا مبادرة المسح القومي لأمراض الانيميا والسمنة والتقزم بين طلاب المدارس الابتدائية الحكومية الرسمية والرسمية المتميزة والخاصة، يوم السبت 16 فبراير الماضي، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتبدأ المرحلة الثانية بمحافظات "القاهرة – السويس- ‏الإسماعيلية- ‏كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – شمال سيناء- البحر ‏الأحمر – أسوان – الأقصر".

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواطنين عدم الالتفات إلى الشائعات التي يروجها البعض عن طريق بث أخبار كاذبة حول الحملة وتحريض أولياء الأمور بعدم المشاركة في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم". وتؤكد الوزارة أن كل ما يروج عن تسبب الحملة في أمراض أو مشكلات صحية من أي نوع ما هو إلا استمرار لمحاولات إشاعة الذعر والقلق مع كل انطلاقة لمشروع وطني ضخم.

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