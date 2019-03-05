رسميا.. إعلان فوز ماكي سال رئيسا للسنغال للولاية الثانية

أعلنت السنغال رسميا اليوم الثلاثاء فوز الرئيس ماكي سال في الانتخابات التي أجريت في 24 فبراير الماضي، بعدما أكد المجلس الدستوري إعادة انتخابه بحصوله على 58 % من الأصوات.



كانت نتائج غير نهائية أعلنتها هيئة الفرز الرسمية الأسبوع الماضي قد أظهرت أن سال ضمن بصورة مريحة فترة رئاسية ثانية دون الحاجة إلى جولة إعادة.



وأكد المجلس الدستوري أن مرشح المعارضة إدريسا سيك حل في المركز الثاني بحصوله على 21 % من الأصوات بينما جاء عثمان صونجو ثالثا وحصل على 16 %.



وترجحت كفة سال في الانتخابات بعد فترة رئاسية أولى شهدت تحديثا في البلد الأفريقي دفع معدل النمو الاقتصادي لأكثر من ستة بالمئة، وهو من أعلى معدلات النمو في القارة.



وانتقدت جماعات حقوقية الرئيس سال لاستبعاده منافسين من الانتخابات، كما رفضت المعارضة النتائج لكنها قررت عدم الطعن عليها.



وشارك أكثر من 66 % من المسجلين للتصويت وعددهم 6.7 مليون شخص في الانتخابات.



واعتُبرت السنغال أكثر الديمقراطيات استقرارا في المنطقة بفضل الانتقال السلمي للسلطة بها منذ حصولها على الاستقلال عن فرنسا عام 1960.