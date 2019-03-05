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حملة لفحص المعديات بشبرا الخيمة .. صور

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:29 م
حملة لفحص المعديات
حملة لفحص المعديات بشبرا الخيمة
إبراهيم الهوارى
قام اللواء مجدي الوصيف رئيس مدينة شبرا الخيمة يرافقه بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة واللجنة المشكلة لفحص المعديات والمكونة من العقيد شريف ناصر الشريف وكيل المسطحات المائية بالقناطر بعمل حملة مكبرة لمعاودة المرور على المعديات بنطاق مدينة شبرا الخيمة.

وقال رئيس المدينة إن الحملة تأتى للتأكد من توافر الإشتراطات الفنية والأمنية ( سترات وأطواق النجاة - طفايات الحريق - رخصة المركب - رخصة القيادة ) ومدى مطابقتها للشروط والمواصفات الصادر بها تراخيص هذه المعديات وعمل الفحص الشامل للوقوف على مدى جاهزية المعديات حفاظا على حياة مستخدميها باعتبارها أحد وسائل النقل المهمة ومن ثم تقرر فحصها وإحكام الرقابة عليها تجنبا لحدوث أية مشكلات.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم المرور على 9 معديات بنطاق حى شرق وغرب المدينة، وتم عمل الفحص الشامل لها بواسطة اللجنة، وتم تحرير محضر إيقاف وحدة نهرية مخالفة لكافة الاشتراطات الفنية والأمنية من قبل شرطة المسطحات المائية والملاحة النهرية.
حملة لفحص المعديات بشبرا الخيمة .. صور
حملة لفحص المعديات بشبرا الخيمة .. صور
حملة لفحص المعديات بشبرا الخيمة .. صور

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