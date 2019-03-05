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أخبار العالم

فيسبوك تحظر الإعلانات الممولة من الخارج خلال انتخابات الرئاسة في إندونيسيا

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:35 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت شركة "فيسبوك" الأمريكية، اليوم الاثنين، أنها ستحظر الكيانات الأجنبية من شراء إعلانات على موقع التواصل الاجتماعي خلال الانتخابات المقبلة في إندونيسيا.

وأشارت فيسبوك - في بيان، نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية - إلى أن الخطوة هي محاولة للحد من النفوذ الخارجي وتأثيره المحتمل على انتخابات أبريل المقبل.

وأوضحت فيسبوك أن حظر الإعلانات الأجنبية في إندونيسيا دخل حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، كوسيلة لحماية نزاهة الانتخابات، مضيفة أنها ستلجأ للعمالة البشرية وكذلك الروبوتات لمراجعة الإعلانات لمعرفة إذا كانت من أصل أجنبي وحظرها على هذا الأساس.

وذكرت الشركة الأمريكية أن الحظر يسري على إعلانات "السياسيين والأحزاب السياسية أو محاولات التشجيع على أو قمع التصويت".

ويعد قرار فيسبوك آخر إجراء ضمن جهود عمالقة التكنولوجيا حول العالم لتشديد السياسات حول الانتخابات لتجنب التأثير في الاقتراع بعد ما شهدته انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016.

وقالت فيسبوك في البيان: "خلال العامين الماضيين تعلمنا من الانتخابات التي جرت حول العالم لخلق نهج قوي لحماية منصتنا".
وتعقد انتخابات الرئاسة الإندونيسية في 17 أبريل المقبل والتي يواجه فيها الرئيس الحالي جوكو ويدودو منافسه برابو سوبيانتو، بعد مواجهتهما في انتخابات 2014 التي انتهت بفوز ويدودو بفارق ضئيل.

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