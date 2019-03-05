أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 5-3-2019

شهد اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل النادي الأهلي، وكان أهمها إعلان لاسارتي المدير الفني للفريق الأول قائمة الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب.
وإليكم أخبار الأهلي :
- تضاؤل فرص لحاق حمدي فتحي بـ ديربي الأهلي والزمالك
- رئيسا مجلتي الأهلي والزمالك يتفقان على وثيقة لنبذ الخلاف
- شباب الأهلي يواجه بيراميدز غدا في بطولة الجمهورية
- إصابة صلاح محسن في مران الأهلي
- لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب
- شرط وحيد لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
- مدرب الأهلي: إكرامي لن يحتاج لـ 4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة
وإليكم أخبار الأهلي :
- تضاؤل فرص لحاق حمدي فتحي بـ ديربي الأهلي والزمالك
- رئيسا مجلتي الأهلي والزمالك يتفقان على وثيقة لنبذ الخلاف
- شباب الأهلي يواجه بيراميدز غدا في بطولة الجمهورية
- إصابة صلاح محسن في مران الأهلي
- لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب
- شرط وحيد لإقامة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك
- مدرب الأهلي: إكرامي لن يحتاج لـ 4 أسابيع من أجل التعافي من الإصابة