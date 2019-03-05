أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 5-3-2019

شهد اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2019، عددا من الأخبار داخل النادي الأهلي، وكان أهمها إعلان لاسارتي المدير الفني للفريق الأول قائمة الأهلي لمواجهة فريق فيتا كلوب.وإليكم أخبار الأهلي :