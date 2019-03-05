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أخبار العالم

الديوان الملكي يعلن وفاة بنت الملك سعود

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:18 م
صدى البلد
عرفة البنداري
أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الثلاثاء، وفاة الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وذكرت صحيفة "الرياض" أن الأميرة سيصلى عليها، غدًا الأربعاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وقال الحساب الرسمي، الذي يتناول أخبار الملك سعود على موقع "تويتر": "ننعى الأخت الأميرة جهير بنت سعود بن عبد العزيز… سنفتقدك كثيرا".

والأميرة الراحلة هي ابنة أول ملك للسعودية من أبناء المؤسس عبد العزيز، من زوجته تركية بنت محمد بن عبد العزيز، وهي زوجة سابقة للأمير والشاعر السعودي بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز.

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