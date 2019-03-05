حسام البدري: مباريات بيراميدز في الدوري كؤوس.. ولن نفرط بأي نقطة

أكد حسام البدري رئيس نادي بيراميدز، أن مواجهات فريقه في بطولة الدوري الممتاز تعد لقاءات كؤوس بعدما اشتدت المنافسة على مراكز الصدارة في جدول ترتيب المسابقة ، وانتزاع النادي الأهلي للوصافة خلف الزمالك المتصدر.



ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 48 نقطة ، بعدما خاض 24 مباراة في المسابقة ، فاز في 13 لقاء وتعادل في 9 مباريات وتلقى الهزيمة في مباراتين فقط .



وقال البدري في تصريحات لـ"صدى البلد"، على هامش مشاركته بـ مؤتمر "نبذ التعصب"، إن فريق الكرة بنادي بيراميدز يسعى بقوة للعودة مجددا لخوض مباريات الدوري المتبقية، مشيرا إلى أن الإدارة الفنية بالنادي تعتبر المواجهات المتبقية من المسابقة مباريات كؤوس، ومن الضروري الفوز بها جميعا للتواجد في مراكز المنافسة على لقب الدوري الممتاز ، والتأهل الى إحدى البطولات الإفريقية فى الموسم المقبل.



وأشار البدري إلى أن فريق بيراميدز لن يفرط في أي نقطة من العشر مباريات المتبقية له بالدوري الممتاز للمنافسة على اللقب، أو على الأقل تحديد بطل المسابقة من خلال الفريق بقيادة الأرجنتيني رامون دياز.



جدير بالذكر أن أحد فنادق القاهرة، شهد عقد مؤتمر لنبذ التعصب بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهانى أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، وحسن خلف الله رئيس رابطة النقاد الرياضيين، وعدد من نجوم الرياضة والإعلام.