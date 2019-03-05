ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

غدا.. الحكم على المتهمين فى قضية محاولة اغتيال السيسي

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:44 م
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
محمد زهير
تصدر المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، حكمها على 8 متهمين من أصل 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

ترشيحاتنا

سامح شكري: اجتماع وزاري تونس يضع الحل النهائي للأزمة الليبية

كابتن الزمالك السابق يناشد الداخلية لاستعادة سيارة نجله المسروقة

تفاصيل طلب الزمالك نقل مباراة جورماهيا إلى بتروسبورت

أميرة تطلب الخلع.. الزمالك جنن جوزي

أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 5-3-2019

الهلال السعودي يخطف 3 نقاط ثمينة من العين الإماراتي في أبطال آسيا.. فيديو

كوريا الشمالية تصدم ترامب وتعيد بناء منشأة نووية

بث مباشر.. مباراة العين الإماراتي والهلال السعودي في دوري أبطال آسيا اليوم

شاهد.. رد فعل جماهير الزمالك بعد الفوز على بترو أتليتكو في الكونفدرالية

رسميًا.. إيقاف حكم مباراة الرجاء المغربي ونهضة البركان لمدة عام

تعرف على حقيقة هروب تمساح من حديقة الحيوان

الأعلى للإعلام : إنذارات للمواقع المتورطة في نشر خبر وزير النقل المفبرك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

رئيس تحرير الزمان التركية: أردوغان يوفر الأسلحة الكيماوية لـ داعش
الباز يفجر مفاجأة حول علاقة أسرة أردوغان بمظاهرة أمام سفارة مصر بأنقرة.. فيديو
هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا
ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟