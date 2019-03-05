تعليق ناري من تامر أمين على اشتغالات السوشيال ميديا.. فيديو

علق الإعلامي تامر أمين، على انتشار الشائعات عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.



وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «الاشتغالات بقت على الكيف والمزاج، الناس تصحى من النوم تقول اشتغالة النهاردة هتكون إيه».



وأضاف: «السوشيال ميديا أصبحت ساحة للاشتغالات ظاهرها مضحكة، لكن باطنها خراب، والهدف واضح إن الناس إللي مش عايزة البلد تمشي بيحطوا عوائق عن طريق السوشيال ميديا».



وأشار: «بيستخدموا الحرب النفسية عن طريق السوشيال ميديا ويلعبوا في النفسية والحلم، السوشيال ميديا ساحة مناسبة ليهم علشان يعملوا كدا».



وتابع: «مفيش حد بيحط معلومة مغرضة إلا إذا كان قاصد ومستني تداعيتها، وتابعوا مين اللي بيعمل للمنشورات دي شير، علشان ناقل الكفر كافر في السوشيال ميديا والتليفزيون، هتكتشف إن فيه رابط واحد بين كل الصفحات».



ولفت: «بلاش حد يشتغلك وحكم عقلك إللي ربنا اصطفاك بيه، ونحن نسلم عقولنا لأي حد يوجهنا عندنا كيف في إننا نروح، والمرواح دا أخرته وحشة».

