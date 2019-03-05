ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعليق ناري من تامر أمين على اشتغالات السوشيال ميديا.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:44 م
صدى البلد
محمد القاضي
علق الإعلامي تامر أمين، على انتشار الشائعات عبر السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة.

وقال "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «الاشتغالات بقت على الكيف والمزاج، الناس تصحى من النوم تقول اشتغالة النهاردة هتكون إيه».

وأضاف: «السوشيال ميديا أصبحت ساحة للاشتغالات ظاهرها مضحكة، لكن باطنها خراب، والهدف واضح إن الناس إللي مش عايزة البلد تمشي بيحطوا عوائق عن طريق السوشيال ميديا».

وأشار: «بيستخدموا الحرب النفسية عن طريق السوشيال ميديا ويلعبوا في النفسية والحلم، السوشيال ميديا ساحة مناسبة ليهم علشان يعملوا كدا».

وتابع: «مفيش حد بيحط معلومة مغرضة إلا إذا كان قاصد ومستني تداعيتها، وتابعوا مين اللي بيعمل للمنشورات دي شير، علشان ناقل الكفر كافر في السوشيال ميديا والتليفزيون، هتكتشف إن فيه رابط واحد بين كل الصفحات».

ولفت: «بلاش حد يشتغلك وحكم عقلك إللي ربنا اصطفاك بيه، ونحن نسلم عقولنا لأي حد يوجهنا عندنا كيف في إننا نروح، والمرواح دا أخرته وحشة».

ترشيحاتنا

الديوان الملكي يعلن وفاة بنت الملك سعود

شاهد.. أول رد من أحمد فلوكس على شائعة انفصاله عن زوجته

أسباب وتفاصيل حادث البحيرة.. راح ضحيته 6 وإصابة 30.. صور

شباب القادة: تقييم 50 مشروعا بمنصة الأنشطة الطلابية من خلال لجان متخصصة.. فيديو

تعرف على التوصيات الكاملة لمؤتمر نبذ التعصب والفتن الرياضية.. صور

تفاصيل طلب الزمالك نقل مباراة جورماهيا إلى بتروسبورت

النائب العام يأمر بحبس مدير تشغيل قطارات محطة مصر و4 آخرين

صاحب فكرة فوتوسيشن السبعينيات: الفكرة خدت يوم.. خطوات التنفيذ طولت.. وأقنعنا الترزى أنها مسرحية

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

استدعاء وزير التموين إلى البرلمان بسبب المستبعدين من البطاقات

الأهلي يعود من بعيد.. ريمونتادا حمراء برعاية لاتينية تحبس أنفاس الجميع

بعد طلبها الجنسية المصرية.. فجر السعيد تشن حربا شرسة ضد أصالة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

رئيس تحرير الزمان التركية: أردوغان يوفر الأسلحة الكيماوية لـ داعش
الباز يفجر مفاجأة حول علاقة أسرة أردوغان بمظاهرة أمام سفارة مصر بأنقرة.. فيديو
هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا
ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟