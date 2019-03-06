ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمين في قضية محاولة اغتيال السيسي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 02:01 ص
محكمة - صورة أرشيفية
محكمة - صورة أرشيفية
محمد زهير
تصدر المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، حكمها على 8 متهمين من أصل 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

كما وجهت لهم رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية، وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات.

ترشيحاتنا

رسمياً.. الأهلي يفقد جهود حمدي فتحي أمام الزمالك

قناة تركية ترفيهية تفضح نظام أردوغان.. فيديو

إحالة أوراق 4 من عناصر الإخوان الإرهابية فى الفيوم إلى المفتي

هذه الأطعمة تقلل من اضطرابات القولون العصبي.. فيديو

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن الأرز أول أبريل

تامر أمين لـ المصريين: رفقا بـ محمد صلاح .. فيديو

ساديو ماني يرد ساخرًا على المنافسة مع محمد صلاح

استبدل قميصه برقم 8 لخديعتهم.. قصة مراوغة أسطورة الأهلي لأشهر الأندية الألمانية

حسام البدري يوضح حقيقة ترك منصبه فى بيراميدز والعودة للتدريب

الكشف عن معلومات جديدة حول فضيحة قطر مع بنك باركليز

ننشر مواقيت الصلاة في مصر اليوم الأربعاء

تعليق مثير من تامر أمين على أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد صلاح على رأس 7 مصريين فى قائمة أكثر 30 شابا عربيا تأثيرا.. صور

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

فيديو

الري: 20 مليار متر مكعب عجزاً في المياه وخطة استراتيجية لسد الفجوة.. فيديو
محمد فضل يكشف تفاصيل مهمة في خطة إقامة بطولة الأمم الأفريقية 2019.. فيديو
ياسر رزق: مصر بيت خبرة للمؤسسات الصحفية العربية
الوزراء: لابد من إعادة هيكلة الصحف الورقية والقيام بالإصلاحات
الري: وزارة الزراعة أكبر مستهلك للمياه باعتبارها عصب الأمن الغذائي في مصر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟