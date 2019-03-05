أستون مارتن تقدم AM-RB 003 النسخة الثالثة من فئة السيارات ذات المحركات الوسطية

كشفت Aston Martin النقاب عن سيارةAM-RB 003 والتي تتطلع الشركة من خلالها لمواصلة سجلها الحافل بتصنيع السيارات الفائقة والمزودة بمحرك يتم تركيبه في منتصف هيكل السيارة، وذلك خلال فعاليات ’معرض جنيف الدولي للسيارات 2019 .



وتمتاز سيارة AM-RB 003، والتي كانت تُعرف سابقًا باسم Project 003 بتصميمها المتطور والجديد كليًا، كما أنها تستفيد من المساهمة الوثيقة والفعالة لفريق Red Bull Advanced Technologies في عمليات التصميم والهندسة، وهو ما يجسّد واحدة من الشراكات الهندسية المثمرة وأكثرها تميزًا في عالم السيارات.



وتواصل سيارة AM-RB 003 مسيرة طرازي Valkyrie وValkyrie AMR Pro كثالث سيارات Aston Martin الفائقة ذات المحركات الوسطية.. واستنادًا إلى الأداء النوعي والتطوّر لكلتا السيارتين، ستمزج AM-RB 003 بين مجموعة واسعة من المفاهيم والتقنيات المستخلصة بشكل مباشر من سيارات الفورميولا 1 والمطبقة على سيارة Valkyrie الفائقة، مما سيضمن لها تحقيق أعلى مستويات الأداء وتخطي متطلبات الأداء للسيارات المنافسة حاليًا.



وبالرغم من أنها تركز بشكل أكبر على وظائف الأداء والاستخدام على الطرقات، ستحافظ السيارة الجديدة على مبادئ التصميم الهندسي التي تقوم عليها، ما يوسع نطاق استخدام تقنيات سيارات فورمولا 1 فائقة التطور ضمن سيارة ذات حجم أكبر، وذات إصدارات أقل عددًا (يصل إلى 500 سيارة كوبيه عالميًا) وهو الأمر الذي يفضي إلى تقديم تصاميم جريئة وغير مسبوقة.



وأشار مايلز نورنبيرجر، مدير قسم التصميم في شركة Aston Martin، إلى إنه بالرغم من أن تصميم نموذج AM-RB 003 يتأثر بشكل كبير بسيار Valkyrieإلا أنه يمتاز بطابعه الفريد والمميز. وقال نورنبيرجر: "تعمدنا في تصميم سيارة AM-RB 003 إظهار تأثرها بالنماذج السابقة، ولكننا ركزنا في الوقت نفسه على أنها ستكون بمثابة نموذجٍ يجسد أبرز ملامح سيارةValkyrie بشكل مكثف وليس مجرد نسخة تشابهها بشكل طفيف. ولا تنطبق المبالغة على تصميم بعض الأجزاء في السيارة، ولكنه يكتسب طابع القوة في أجزاء أخرى حتى أنه يرتقي بعدد من الأفكار والمفاهيم نحو مستويات جديدة. ويشكل ذلك النتيجة الطبيعية لتطور التصميم، كما يمثل دليلًا ساطعًا على البصمة القوية التي تركها تعاوننا المثمر مع فريق Red Bull Advanced Technologies الشهير حول مظهر سيارة Aston Martin Valkyrie وتأثيره الإيجابي على منهجيتنا في تصميم جميع النماذج التي تلتها".



واستنادًا إلى ذات مبادئ التصميم وأنظمة الديناميكا الهوائية التي تقوم عليها سيارة Aston Martin Valkyrie، سيتم تزويد سيارة AM-RB 003 بعارضة أمامية وموزع هواء خلفي، في حين يتم توليد الجزء الأكبر من القوة الضاغطة في القسم السفلي للسيارة. كما ستستفيدAM-RB 003 من أحدث تقنيات التكيف مع الديناميكا الهوائية الموجودة في الطائرات، والتي تتيح إنشاء سطح انسيابي لتدفق الهواء على الجناح الخلفي في السيارة

وتحمل التقنية الجديدة التي طورتها شركة FlexSys اسم FlexFoi، وتحققت منها وكالة ’ناسا‘ عبر إجراء الكثير من اختبارات الطيران عليها لناحيتي الأداء والصوت، حيث تعد Aston Martin أول شركة تطبق تقنيات الطيران هذه في قطاع صناعة السيارات.



وتتيح هذه المنظومة إمكانية تغيير القوة الضاغطة للسيارة دون إجراء أي تغيير على زاوية الهيكل بأكمله، ما يفضي إلى تقديم تصميم انسيابي سلس وعالي الأداء، فضلًا عن تحسين مستويات الكفاءة وخفض الضجيج الناجم عن حركة الهواء. كما يؤدي استخدام هذه التقنية للحد من احتكاك الهواء وزيادة المقاومة المرتبطة به في تصاميم الجناح الخلفي النشط فائقة التطور والتي يتم استخدامها حاليًا.



وسيوفر التصميم الناتج زاوية ميلان أكبر في مقدمة السيارة وجانبها الخلفي بالمقارنة مع مفاهيم التصميم المستخدمة في الوقت الراهن، فضلًا عن تعزيز معدلات التشغيل والتحكم بما يتيح استجابة فائقة السرعة للتغيرات في الحالة الديناميكية للسيارة.



أما على صعيد الأسطح العلوية للسيارة، فستفضي متطلبات منظومة الديناميكا الهوائية الأخرى إلى إنشاء مظهر مماثل لسيارة Aston Martin Valkyrie، إلا أن تصاميم المصابيح الأمامية والخلفية ستضمن منح السيارة الجديدة هويتها الخاصة والمميزة. وتمتاز مصابيح السيارة بمظهرها الفريد، ولكنها تستوحي تصاميمها الداخلية بشكل مباشر من سيارة Aston Martin Valkyrie نظرًا لخفة وزنها، حيث يقل الوزن الإجمالي لجميع المصابيح الأربعة عن وزن أحد المصابيح الأمامية في سيارة DB11.





