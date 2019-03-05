انطلاق الجلسات العلمية لمؤتمر طب بيطرى كفر الشيخ بالغردقة..غدا

تنطلق غدا الاربعاء بمدينة الغردقة فاعليات المؤتمر العلمى الدولى الخامس لكلية الطب البيطرى جامعة كفر الشيخ تحت عنوان "الطب البيطرى بين البحث والتطبيق " الذى افتتحت فعالياته اليوم بجامعة كفر الشيخ تحت رعاية الدكتور ماجد القمرى رئيس الجامعة والدكتور حسن يونس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، و اشراف الدكتور اسماعيل القن عميد الكلية و رئيس المؤتمر وتستكمل فعالياته حتى 9 مارس الجارى بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة.



قال الدكتور اسماعيل القن، رئيس المؤتمر ان كلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ تسعى من خلال خطتها الاستراتيجية الى توظيف البحث العلمى لحل المشكلات المجتمعية وانه من خلال هذا الهدف كان عنوان مؤتمرها ومن أبرز محاور المؤتمر التى حرصت الكلية على التركيز عليها هى " صحة وسلامة الغذاء ذات الأصل الحيوانى والأمراض المعدية ورفع الكفاءة التناسلية فى حيوانات المزرعة والتكنولوجيا الحيوية فى البحث العلمى و دور التغذية فى تحسين الثروة الحيوانية وتأثيرها على الإقتصاد المصرى - أمراض الطيور والأرانب ومشاكل الإستزاع السمكى وطرق الحلول.



تشارك فى المؤتمر عدد من الجامعات منها "جامعة مدينة السادات والمنوفية والأسكندرية والمنصورة و قناة السويس وأسيوط وأسوان والزقازيق ومعهد الأمصال واللقاح بالقاهرة بالإضافة الى مشاركة عدد من الباحثين من أفريقيا وأسيا والدول العربية.



واضاف ان هذا الملتقى العلمى الدولى بمثابة انطلاقة جديدة فى حل مشكلات المجتمع و البيئة و تماشيا مع خطة مصر 2030 فى التنمية المستدامة ويذكر ان كلية الطب البيطرى ، تعتبر من الكليات الهامة فى الجامعة التى حصلت على الإعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم و الإعتماد بالقرار رقم 166 بتاريخ 29 مايو لسنة 2017 و التى تعتبر الكلية الأولى و الوحيدة فى الجامعة التى حققت هذا الإنجاز، فضلا الى تقدمها اللافت والمميز فى التصنيف العالمى حيث حصلت على ترتيب (151 -200) ضمن تصنيف شنغاهاى لسنة 2018 ، الأمر الذى يؤكد على تميز الكلية ومسيرتها الناحجة و ريادتها بين كليات الطب البيطرى فى الجامعات المصرية والدولية .