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أخبار العالم

إينوك الإماراتية تسعى لشراء 4 شحنات غاز مسال لتسليمها للهند

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:38 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
قال مصدران تجاريان اليوم الثلاثاء إن شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك) أعلنت عن مناقصة لشراء أربع شحنات من الغاز الطبيعي المسال، لتسليمها للهند في الفترة من أبريل إلى يوليو.

ولا توجد لإينوك حصص أو عقود محددة الأجل مع مرافئ الغاز الطبيعي المسال في الهند، لكنها اشترت في وقت سابق شحنات لصالح الهند.

وقال أحد تجار الغاز الطبيعي المسال إن أسعار الغاز المسال في الهند، وهي عادة دون أسعار شمال شرق آسيا، تتضمن خصما أقل هذا العام نظرا لطلب أقل من المتوقع في شمال شرق آسيا.

وتغلق المناقصة في السابع من مارس.

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