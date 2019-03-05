نشأت الديهي: هيومن رايتس تستحق الأوسكار في قلة الأدب

شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا حادًا على منظمة "هيومن رايتس ووتش، بسبب انتقاد الأخيرة باحتفاء مصر بالممثل العالمي مصري الجذور رامي مالك.



وتساءل "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم الثلاثاء، قائلا: "إيه اللي مضايق هيومن رايتس في احتفاء مصر برامي مالك؟".



واستطرد "الديهي"، قائلا: "هيومن رايتس تستحق أوسكار في قلة الأدب، وتستحق جائزة نوبل في نشر الأكاذيب".

