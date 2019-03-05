ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

رئيس العربية للتصنيع: خلال عامين سنرى شكلا مختلفا للسكة الحديد

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 08:36 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس
عبد الخالق صلاح
أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية تطوير قطاع النقل بصفة عامة والسكك الحديدية بشكل خاص.

وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"،اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع كبرى الشركات في مجال النقل من أجل تلبية مطالب السكة الحديد.

وأوضح أنه خلال عامين سوف نرى شكلا مختلفا للسكة الحديد عما هي عليه الآن من حيث تقديم الخدمات وانضباطها.

وتابع "التراس": "نسابق الزمن من أجل تطوير هيئة السكك الحديدية، ده هدف استراتيجي نضعه صوب أعيننا، وبنشتغل بكل جهد ".

ترشيحاتنا

كوريا الشمالية تصدم ترامب وتعيد بناء منشأة نووية

فرح علي تنشر صورا بصحبة حميد أحداد وزوجته

الأعلى للإعلام : إنذارات للمواقع المتورطة في نشر خبر وزير النقل المفبرك

هل فعل الكبائر يمنع قبول التوبة ؟

شقيق بوتفليقة يظهر في سويسرا وغموض حول مكان الرئيس الجزائري.. فيديو

أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 5-3-2019

تاجر فاكهة يعلن عن مسابقة لاختيار زوج لابنته.. والجائزة ثروة

ندى زين الدين تنشر أبحاثها في اليابان لحماية مدينة أثرية مصرية من الفناء

تعليق مثير من تامر أمين على أغنية شعبان عبد الرحيم الجديدة.. فيديو

حالتان يقوم فيهما الكلب بمهاجمة الشخص.. تعرف عليهما.. فيديو

بي إن سبورت تتعرض لخسائر فادحة وقطر تتدخل لإنقاذها من الانهيار

تعرف على حكيم الأب وخصوصيته مع أولاده.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحدث تصميمات ريم عكرا لخريف 2019

أخيرًا حل مشكلة النباتيين.. كباب الجبنة.. صور

الحبيب الأصغر عمرًا يسيطر على نجمات هوليوود.. آخرهن مونيكا بيلوتشي وأكثرهن جينفير لوبيز.. صور

مغامرة في محمية الصحراء البيضاء.. 30 صورة ترصد كنوز الطبيعة الباقية منذ 80 مليون سنة

دموع وقبلة وطابع شفاه.. الإنبوكس أهدر جوابات الزمن الجميل.. نوستالجيا

فيديو

رئيس تحرير الزمان التركية: أردوغان يوفر الأسلحة الكيماوية لـ داعش
الباز يفجر مفاجأة حول علاقة أسرة أردوغان بمظاهرة أمام سفارة مصر بأنقرة.. فيديو
هبة لبيب: مركز الابتكار بجامعة النيل الأهلية يتبنى جميع إبداعات الشباب
وزيرا خارجية تونس والجزائر: الميليشيات عقبة أمام التقدم السياسي في ليبيا
ميسي يستعرض مهاراته في لعبة جديدة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟

توقعاتك لمباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام اليوم؟