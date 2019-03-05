رئيس العربية للتصنيع: خلال عامين سنرى شكلا مختلفا للسكة الحديد

أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية تطوير قطاع النقل بصفة عامة والسكك الحديدية بشكل خاص.



وأضاف "التراس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"،اليوم الثلاثاء، أن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع كبرى الشركات في مجال النقل من أجل تلبية مطالب السكة الحديد.



وأوضح أنه خلال عامين سوف نرى شكلا مختلفا للسكة الحديد عما هي عليه الآن من حيث تقديم الخدمات وانضباطها.



وتابع "التراس": "نسابق الزمن من أجل تطوير هيئة السكك الحديدية، ده هدف استراتيجي نضعه صوب أعيننا، وبنشتغل بكل جهد ".