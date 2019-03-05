عاملون بميناء شرق بورسعيد: مصر بتتقدم

التقى الإعلامي نشأت الديهي، بعدد من العاملين بالميناء المحوري بشرق بورسعيد.



وقال "محمود" من شمال سيناء، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "ten"،إنه لم يسبق له العمل من قبل بسبب الظروف الأمنية التي كانت توجد في سيناء، لافتًا إلى أنه يتقاضى 140 جنيها يوميًا نظير عمله .



وأعرب "أحمد سليمان" من قرية الشوحة بشمال سيناء ، عن سعادته لعمله في ميناء شرق بورسعيد، قائلا: "حاسس أن الدنيا بتتغير ومصر بتتقدم، قبل إنشاء الميناء لم يكن هناك فرص عمل لشباب سيناء".



وأشاد عامل سوري يعمل "لحام" على أحد المراكب بميناء شرق بورسعيد، بتجربته في العمل بمصر، قائلا: "مصر بلد الأمن والأمان، ونفسي أخرج بره الميناء وألف وأشوف مصر من برة".