ننشر البيان الختامي لوزراء خارجية الجوار الليبي: التدخل الخارجي في ليبيا يزيد من تعقيدات الأزمة

أكد وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر رفضهم التام لكافة أشكال التدخل الأجنبي في الأزمة الليبية باعتباره يؤدي إلى مزيد من التعقيدات.



تابع الوزراء في البيان الختامي لاجتماع آلية تشاور وزراء خارجية دول الجوار الليبي، بأن بلدانهم ملتزمة بالحفاظ على وحدة واستقلال ليبيا وسلامة أراضيها.



ولفت البيان إلى أن الوزراء أعلنوا دعمهم للدكتور غسان سلامة المبعوث الأممي لليبيا في مساعيه لمعالجة كافة جوانب الأزمة حتى الوصول إلى تسوية سياسية شاملة.



وإلى نص البيان:

