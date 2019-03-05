رئيس جامعة طنطا يفتتح المؤتمر الدولي بكلية الطب.. صور

افتتح الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الدولي الـ 34 الذي تنظمه كلية الطب بعنوان "نحو ممارسة طبية أفضل .. تمصير المعايير الدولية" بمشاركة الدكتور مصطفى الشيخ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو زعير القائم بعمل عميد الكلية.



وفي كلمته أعرب الدكتور مجدي سبع عن ترحيبه بالحضور جميعًا ، مؤكدًا على دور المؤتمرات الدولية في الارتقاء بالمستوى التعليمي والبحثي للجامعة ، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بتبني افكار بحثية جديدة ، مقدمًا الشكر للقائمين على كلية الطب بحرصهم على عقد هذا المؤتمر بصفة سنوية بما يسهم في الارتقاء بمستوى الكلية وجعلها من الكليات المتميزة على مستوى الجامعات المصرية.



وفي كلمته أشار الدكتور مصطفى الشيخ الى اهتمام الجامعة برئاسة الدكتور مجدي سبع بوضع مجموعة من القواعد لتشجيع البحث العلمي بصفة عامة ومنها زيادة حصة المؤتمرات وزيادة الدعم المخصص لها ، موجهًا الشكر للدكتور عمرو زعير والقائمين على كلية الطب لحرصهم على عقد المؤتمر في دورته الـ 34 وعلى مدار 3 أيام الى جانب تكريم المؤتمر للأساتذة الحاصلين على جوائز النشر العلمي وجوائز الجامعة ، مؤكدا أن الجامعة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم للمؤتمرات والبحث العلمي ورفع التصنيف الدولي للجامعة.



من جانبه أوضح الدكتور عمرو زعير أن المؤتمر يتضمن عددًا من الموضوعات الرئيسية أهمها المبادئ التوجيهية لالتهاب الكبد الوبائي "C" والأمراض المرتبطة بالطب الباطني ، والجديد في مناظير الجهاز الهضمي ، والجديد في أمراض الكبد والجهاز الهضمي والأمراض المعدية، والتحديات الحالية في طب الأطفال ، وجراحة آمنة للأورام ، ومستقبل الصحة العقلية ، وجراحة مجرى البول ، والجديد في التعليم الطبي والدورات المتقدمة في علم التشريح.



شهد المؤتمر إهداء درع الكلية الى الدكتور مجدي سبع ، والدكتور مصطفى الشيخ ، والكاتب نبيل فاروق وجمع من الأساتذة ، وذلك بحضور الدكتور مجدي الحفناوي نقيب الأطباء بالغربية ، ولفيف من الاساتذة وأعضاء هيئة التدريس وجمع من الباحثين من مختلف الجامعات.

