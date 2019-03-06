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ملفات

قطار محاكمات اليوم.. محاكمة المتهمين بخلية طلاب داعش.. وآخرين في قضية محاولة اغتيال السيسي.. ومحاكمة آخر بهتك عرض طفلة داخل محطة مترو الشهداء

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
محمد زهير
  • محاكمة 15 متهمًا بخلية طلاب داعش الإرهابى
  • الحكم على المتهمين فى قضية محاولة اغتيال السيسي
  • محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة داخل محطة مترو "الشهداء"


تصدر المحكمة المختصة، المنعقدة بطرة، حكمها على 8 متهمين من أصل 292 متهمًا في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات باغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية بمحافظة شمال سيناء بأحد الفنادق، والتي أسفر عنها مقتل قاضيين و4 أفراد شرطة ومواطن.

وتنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أسامة الرشيدى، محاكمة 15 طالبا، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بسوريا والعراق، وتلقى تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد. 

تضمن أمر الإحالة الذى شمل كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة "بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب بأنهم خلال الفترة من 2016 حتى 2018 بدائرة قسم حلوان قام المتهم الأول وليد منير بتأسيس وتولى قيادة في جماعة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن أسس وتولى قيادة جماعة تدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه وتغيير النظام الحاكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها الجماعة في تنفيذ أغراضها، بينما قام المتهم الثاني محمد جمال بتحريض المتهم الأول على ارتكاب الجرائم الإرهابية.

وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار جيلانى حسن أحمد، محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة بالإكراه فى الأزبكية.

وأسندت النيابة للمتهم "شادى. س" تهمة هتك عرض المجنى عليها الطفلة " ف. إ" بأن وجد فى تدنيس حرمة جسدها وسيلة لإشباع شهوته الدنيئة فوضع يده على إحدى مواطن عفتها وتشبث بها مستحلا بذلك هتك عرضها، وكشفت التحقيقات، قيام المتهم بهتك عرض الطفلة التى لم تبلغ من العمر 17 عاما، وكان ذلك بالقوة أثناء صعودها للسلم الكهربائى لمترو الأنفاق بمحطة الشهداء.

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