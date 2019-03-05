محافظ الغربية يوجه بصرف مساعدات مالية وتوفير فرص عمل للمواطنين

جاء ذلك خلال لقاء المواطنين الذي عقد بالديوان العام للمحافظة بحضور جميع القيادات التنفيذية.



وفى بداية اللقاء كلف محافظ الغربية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بعمل حصر شامل لجميع من استوفى شروط صرف معاش تكافل وكرامة، وذلك لمخاطبة التضامن لسرعة إنهاء إجراءات صرف المعاش.



وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية مسئول التأمين الصحى بسرعة إنهاء إجراءات تسجيل الحالة الصحية لطفلة تعاني من ضمور بالعصب البصرى على منظومة اللجنة العليا للدواء لسرعة صرف العلاج المناسب لها.



كما وجه أيضًا وكيل وزارة التضامن بصرف 500 جنيه من مؤسسة التكافل وصرف 1000 جنيه من باب الأمل بالديوان العام لمواطنه، نظرًا لظروفها المعيشية .. ووجه أيضًا بصرف 400 جنيه من مؤسسة التكافل و1000 جنيه من باب الأمل لمواطنة أخرى فى اللقاء، وكذا التنسيق مع المجلس القومى للمرأة لدراسة إمكانية صرف قرض المرأة المعيلة لها لتوفير بضاعة في المحل الخاص بها .. وقيام شركة الكهرباء بتقسيط مديونية عداد الكهرباء الخاص بها.



ووجه أيضًا بقيام مديرية الصحة باستصدار قرار علاج على نفقة الدولة لمواطنه فى اللقاء، نظرًا لظروفها الصحية مع عمل كافة الفحوصات الطبية لها.



ونظرًا لتقدم شاب فى اللقاء يعانى من عجز فى قدمه ويده وجه المحافظ بصرف 1000 جنيه من باب الأمل و500 جنيه من مؤسسة التكافل وقيام مديرية التضامن بسرعة إنهاء إجراءات عرضه على اللجنة الطبية لتحديد نسبة العجز.



ووجه محافظ الغربية أيضًا بإدراج منزل أحد المواطنين فى اللقاء ضمن أعمال مبادرة حياة كريمة فى قرية حانون بزفتى وكذا صرف 500 جنيه من باب الأمل و500 جنيه من مؤسسة التكافل وكذا توفير فرصة عمل لأبنه فى مركز شباب القرية .. وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية وكيل وزارة القوى العاملة بتوفير 3 فرص عمل فى القطاع الخاص لثلاث مواطنين .. وكذا التنسيق مع المجلس القومى للمرأة لدراسة إمكانية صرف قرض المرأة المعيلة لسيدة لتقوم بعمل مشروع خاص بها.



ونظرًا لتقدم أحد المواطنين خلال اللقاء يشكو من التأخير فى عمل بدالة من نهاية ترعة نشيل لتغذية ترعة دماط فعلى الفور وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الرى بتنفيذ البدالة لما تمثله من نفع عام وكذا إخطار مديرية الأمن لتنفيذ البدالة بالقوة الجبرية.



كما وجه أيضًا وكيل وزارة الرى بإزالة مواسير الصرف الصحى لأحد مصانع البلاستيك بطريق محلة روح خلال 48 ساعة مع المتابعة المستمرة للتأكد من عدم وجود رى سلبى وكذا قيام مركز ومدينة طنطا بإستخراج قرار إزالة للمصنع لمخالفته مع تفعيل قرار الغلق وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية رئيس حى ثان طنطا تنفيذ الإزالة الكاملة من سقف وأعمدة وحوائط لأحد الأدوار المخالفة فى نطاق الحى والإفادة بما تم بناءً على شكوى مواطنة.



كما وجه بقيام مركز ومدينة بسيون بالتنسيق مع التخطيط العمرانى بالمحافظة وتشكيل لجنة من التفتيش المالى والإدارى لمراجعة التراخيص الموجودة بالشارع والأخذ بالمثل .. جاء ذلك بناءً على تقدم مواطن بشكوى يتضرر من الردود فى الشارع لصغر مساحة منزله.



وفى نهاية اللقاء أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة للجهاز التنفيذى بعدم السماح لأي معوقات تعرقل العمل فى المشروعات الخدمية التى تعود بالنفع العام على المواطنين.



وذلك فى إطار الحرص على نقل الحضارة إلى القرى والعزب .. كما شدد أيضًا على عدم التهاون فى البناء على الأرض الزراعية وتتخذ الإجراءات القانونية على المخالفين والإلتزام بتنفيذ الإزالة فى المهد مع الإلتزام بتنفيذ قرارات الإزالة السابقة.

أكد اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية على قيام التنفيذيين بالمحافظة بتفعيل التواصل والتلاحم مع مواطنى المحافظة، والتعرف على مشاكلهم على أرض الواقع وإيجاد الحلول المناسبة لحل هذه المشاكل بما لا يتعارض مع القوانين ووفق الإمكانيات المتاحة.