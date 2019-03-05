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فن

هالة صدقي ضيفة إنجي علي فى أسرار النجوم

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:36 م
صدى البلد
أحمد البهي
تستضيف المذيعة إنجى على، يوم الخميس، النجمة هالة صدقى ، وذلك فى برنامجها "أسرار النجوم"، والذى يتم إذاعته على راديو "نجوم إف.إم"، فى الساعة الثامنة مساء ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.

وتتحدث "صدقى"، عن كواليس تكريمها فى مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية فى دورته الثالثة ، ومسلسلها المؤجل بركة ، والذى تشارك فى بطولته عمرو سعد


يذكر أن برنامج "أسرار النجوم"، يذاع على راديو "نجوم إف.إم"، الخميس من كل أسبوع، وتقدمه المذيعة إنجى على، فى الساعة الثامنة مساء.

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