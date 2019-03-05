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رئيس أركان الجيش الجزائري: نبقى ممسكين بزمام الأمور.. والشعب الجزائري لن يفرط في نعمة الأمان.. وبوتفليقة يوجه الشكر إلى الجيش الوطني

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 11:00 م
رئيس أركان الجيش
رئيس أركان الجيش الجزائري
شريف سيد
  • رئيس أركان الجيش الجزائري: سنبقى ممسكين بزمام المقاليد في الدولة
  • قايد صالح: الشعب الجزائري لن يفرط بنعمة الأمان
  • بوتفليقة يوجه الشكر إلى الجيش الجزائري


أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، عدم السماح بعودة بلاده إلى حقبة سفك الدماء مرة أخرى، مشددا على أن الجيش الجزائري يبقى ماسكا بزمام المقاليد في البلاد.

أضاف الفريق أحمد قايد صالح، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن بعض الأطراف يزعجها رؤية الجزائر آمنة، مشيرا إلى أن الشعب مطالب اليوم بمعرفة كيفية التعامل مع ظروف وطنه، مؤكدا أن الشعب الجزائري لن يفرط بنعمة الأمان.

وأعلنت وزارة الدفاع الجزائرية في وقت سابق أن الفريق أحمد قايد صالح سيزور الأكاديمية العسكرية لشرشال اليوم الثلاثاء.

وجاء في البيان "يقوم الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، يوم الثلاثاء بزيارة عمل إلى الأكاديمية العسكرية لشرشال الرئيس الراحل هواري بومدين".

وكان قايد صالح قد أعلن موقفه الداعم للرئيس بوتفليقة، في الكلمة التي ألقاها من ولاية تمنراست، ومعلوم أن الفريق قايد صالح هو نائب وزير الدفاع، والرئيس بوتفليقة يتولى حقيبة وزير الدفاع بنفسه.

يذكر أن بوتفليقة وجه الشكر إلى المؤسسة العسكرية في بيانه عقب تقديم أوراق ترشحه لولاية خامسة، قائلا: "أشكر الجيش الوطني على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية"، مؤكدا أنه كله "آذان صاغية لكل الآراء التي ينضحُ بها مجتمعنا، وأعاهدكم هاهنا أنني لن أترك أي قوة، سياسية كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية".


تأتي هذه التصريحات من قبل رئيس أركان الجيش الجزائري عقب يومين من تقديم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأوراق ترشحه لولاية خامسة، وذلك وسط احتجاجات شعبية في الشوارع الجزائرية.

وكان الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، تعهد الأحد الماضي في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة يوم 18 أبريل القادم، بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وفقا للأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية، مؤكدا أنه لن يكون مترشحًا فيها ومن شأنها ضمان تركه للمنصب في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية.

فيما تعهد بوتفليقة بتنظيم مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية "ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسس النظام الجديد الإصلاحي للدولة الوطنية الجزائرية، المنسجمِ كل الانسجام مع تطلعات شعبنا" إعداد دستور جديد يُستفتى عليه الشعب الجزائري، "يكرسُ ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد ووضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين، ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد".

والتزم الرئيس الجزائرى باتخاذ إجراءات "فورية وفعالة ليصبح كل فرد من فاعلًا أساسيًا ومستفيدًا ذا أولوية في الحياة العامة، على جميع المستويات، وفي كل فضاءات التنمية الاقتصادية والاجتماعية" وبمراجعة قانون الانتخابات مع التركيز على إنشاء آلية مستقلة تتولى دون سواها تنظيم الانتخابات.

وتابع أن "الالتزامات التي أقطعها على نفسي أمامكم ستقودنا بطبيعة الحال إلى تعاقب سلس بين الأجيال، في جزائر متصالحة مع نفسها"، داعيا الجميع "،في هذه اللحظة، إلى كتابة صفحة جديدة من تاريخنا" و من جعل من الموعد الانتخابي لـ18 أبريل المقبل "شهادة ميلاد جمهورية جزائرية جديدة كما يتطلّع إليها الشعب الجزائري".

وفي تعليقه على الاحتجاجات في البلاد، حيا الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة المسيرات الشعبية الأخيرة في البلاد، منوها بالتعامل المهني "المثالي والراقي" الذي تحلت به مختلف أجهزة الأمن وبموقف المواطنين "الذين فضلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق".

وشدد على أن بلاده "في حاجة لاستكمال مسيرتها نحو الديمقراطية والتطور والازدهار، دون وقف المسار الذي غنِمت بفضله مكاسب جمة عبر السنين".

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