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مرأة

قوي ولامع.. وصفة سحرية تغير الشعر تماما

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 10:54 م
قوى ولامع .. وصفة
قوى ولامع .. وصفة سحرية تغير الشعر تماما
اسماء محمد
تساقط الشعر من اكثر المشكلات الشائعة بين النساء والفتيات وكشفت خبيرة التجميل منى رزق لـ "صدى البلد" عن سر من أسرار علاج مشاكل الشكل عبارة عن ماسك طبيعى جديد قادر على علاج المشكلة نهائيا.

مكونات الماسك:
عصير بصل
ا/2 كوب زيت جوز الهند
قطعة صبار

طريقة التحضير والاستخدام:
نحضر بصلة متوسطة ونقطعها ونضيف لها الماء ونضربها فى الخلاط
نأخذ خلاصة عصير البصر ونضعها فى برطمان.
نحضر قطعة صبار بعد نزع الغلاف عنها ونقليها فى الزيت حتى تيتغير لونها بدرجة خفيفة.
نصفى الزيت من الصبار ونضيفه على خلاصة عصير البصل ونمزجهما جيدا.
نضعهما على الرأس من الليل حتى الصباح ونغسل الشعل بشامبو مناسب ذو رائحة جيدة "يفضل الانواع الطبيعية"
يكرر استخدام الوصفة مرة او مرتين فى الأسبوع حيث يعطى نتيجة رائعة ويجعل الشعر أقوى وأجمل.

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