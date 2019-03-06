طلب إحاطة بالبرلمان للتوسع في زراعة محصول الأرز

تقدم النائب أحمد العوضي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الزراعة، الدكتور عز الدين أبو ستيت، ووزير التموين، الدكتور علي المصيلحي، بشأن زراعة الأرز الموسم المقبل، بعد أن شهد العام الحالي تدهورًا كبيرًا ونقص في المنتج، بسبب تقليل زراعته، بداعي أزمة المياه.





وانتقد "العوضي"، في تصريحات لـ "صدى البلد"، سياسة الحكومة في تقليل زراعة الأرز، والتي أدت إلى الاستيراد من الخارج، بعد أن كانت مصر بلد مصدر، قائلًا: "عار علينا أننا نستورد الأرز بعد ما كنا نصدره".



