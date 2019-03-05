وكيلة تعليم كفر الشيخ تتابع اختبارات مسابقة المعلمين المؤقتة.. صور

تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، عقد الاختبارات الإلكترونية للمرشحين للوظائف المؤقتة بمدارس التربية والتعليم بكفر الشيخ، بقاعتين خصصتهما وكيل الوزارة بمركز التطوير التكنولوجي لأداء الاختبارات التي بدأت أمس، بنظام " أون لاين "، وسط تواجد أمني، وتم تنظيم عملية دخول المرشحين للقاعتين.



جاء ذلك بحضور هناء شهاب ، وكيل المديرية ،ووائل الحداد ، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وغادة النحاس ، مدير إدارة المتابعة ، والدكتورة داليا محي، مدير المركزية بالمديرية ،ووليد العطار، مدير مركز الاختبارات.



وأكدت كشك أنها تابعت دخول المرشحين للقاعة، وفق النظام الذي وجه به الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد التأكد من شخصياتهم من خلال بطاقة الرقم القومي، مؤكدة أن الاختبارات مستمرة في الفترة المسائية، والعدد المقرر لأداء الإمتحان 300 مرشح، بحيث يؤدي 20 مرشحًا الاختبار الإلكتروني، في المدة التي حددتها الوزارة لعقد الاختبار في المرة الواحدة .