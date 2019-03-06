عبلة إبراهيم: المرأة تطورت في المائة عام الماضية.. ونطمح للمزيد

قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقا، إنه من المؤكد أن هناك تطورا في المائة عام الماضية بشأن وضع المرأة، رغم أمنياتي أن يكون التطور أكثر.





وأضافت إبراهيم فى تصريحات لصدى البلد أن هناك تطورا فى الوظائف التى تشغلها المرأة، فأصبح لدينا 6 وزيرات فى الحكومة، وهناك عمدة ،وقاضية ، وكل ذلك تحقق فى السنوات الاخيرة، لأن قبلها كانت هناك فترات جمود فى كل شيء.





وأكدت أن السيدات تتعلم الآن أكثر ، خاصة فى الريف، فبعض الرائدات الريفيات حاصلات على الماجستير والدكتوراه .



