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أخبار البلد

عبلة إبراهيم: المرأة تطورت في المائة عام الماضية.. ونطمح للمزيد

الأربعاء 06/مارس/2019 - 06:15 ص
صدى البلد
أمل مجدى
قالت الدكتورة عبلة إبراهيم، رئيس إدارة المرأة والطفل بجامعة الدول العربية سابقا، إنه من المؤكد أن هناك تطورا في المائة عام الماضية بشأن وضع المرأة، رغم أمنياتي أن يكون التطور أكثر.

وأضافت إبراهيم فى تصريحات لصدى البلد أن هناك تطورا فى الوظائف التى تشغلها المرأة، فأصبح لدينا 6 وزيرات فى الحكومة، وهناك عمدة ،وقاضية ، وكل ذلك تحقق فى السنوات الاخيرة، لأن قبلها كانت هناك فترات جمود فى كل شيء.

وأكدت أن السيدات تتعلم الآن أكثر ، خاصة فى الريف، فبعض الرائدات الريفيات حاصلات على الماجستير والدكتوراه .

وأشارت الى أن المرأة اقتحمت مجالات العمل ،والفكر والسياسة ، وأيضًا المشروعات، لافتة إلى أن القيادة السياسية المؤمنة بدور المرأة القوى فى المجتمع هي التي شجعت على ذلك، فالرئيس أطلق عام المرأة 2017 وتابع بعد ذلك بخطوات إيجابية لصالحها، لكننى أتمنى أن تبذل المرأة جهدا أكبر لتستطيع الحصول على كافة حقوقها.

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