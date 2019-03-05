اليونان: اتهام 20 شخصا بالإهمال على خلفية حريق غابات أودى بحياة 100 شخص الصيف الماضي

اتهمت السلطات اليونانية 20 شخصًا بالإهمال لصلتهم بحريق غابات يعد الكارثة الأسوأ التي تشهدها البلاد منذ عقود، حيث أسفر عن مقتل 100 شخص، وتدمير بلدة "ماتي" الساحلية القريبة من العاصمة أثينا العام الماضي.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم/الثلاثاء/، عن مسئولي المحكمة قولهم إنه من بين المشتبه بهم حاكم إقليمي، ورئيسا بلديتين، ورئيس الحماية المدنية السابق، ومسئولون بإدارة الإطفاء، بالإضافة إلى رجل يبلغ من العمر 65 عامًا هو أحد سكان منطقة قريبة من "ماتي" بدعوى قيامه بحرق مخلفات حديقة في أرض مكشوفة بدأ منها الحريق.



يشار إلى أن تهم القتل غير العمد، والتسبب في أذى بدني جسيم عن طريق الإهمال، وإحداث حريق عن عمد من خلال الإهمال، قد تؤدي إلى عقوبة السجن لمدة 5 سنوات بحد أقصى.



وكان حريق الغابات قد اندلع في 23 من يوليو الماضي وسرعان ما انتشر في بلدة ماتي وصولًا إلى البحر.