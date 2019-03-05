وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر: ملتزمون بدعم ليبيا

أعرب وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر، عن قلقهم من حالة عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا، مؤكدين أهمية الالتزام بتنفيذ خطة الترتيبات الأمنية لتأمين العاصمة طرابلس التي تبنتها البعثة الأممية وأقرها رئيس حكومة الوفاق الوطني.



ورحب الوزراء، بتعزيز دور العناصر النظامية في تامين العاصمة وباقي ربوع ليبيا، معربين عن تطلعهم إلى إنجاز توقيع اتفاق توحيد المؤسسة العسكرية استنادًا لمشاورات القاهرة.



وأكد الوزراء أهمية مواصلة التعاون السياسي والتنسيق الأمني في إطار جهود مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه واستئصاله، مشددين على دعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعصابات الهجرة غير الشرعية.



ورحب الوزراء بخطوات الإصلاح الاقتصادي من جانب حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وأهمية بذل المزيد من الجهود لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية من أجل توفير الخدمات الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب الليبي.

واتفق الوزراء علي عقد الاجتماع القادم في تونس في موعد يحدد بالتشاور فيما بينهم.