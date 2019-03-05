أحمد موسى: 6 مليارات جنيه دخل قناة السويس خلال العام الجاري

توقع الإعلامي أحمد موسى، ارتفاع دخل قناة السويس خلال العام الجاري إلى 6 مليارات دولار ليصل إلى أعلى رقم في تاريخ قناة السويس، مشيرا إلى أن أكثر من مليار طن عبرت علي قناة السويس وهذا لم يحدث من قبل.



وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن سيتم افتتاح 4 أنفاق في بور سعيد والإسماعيلية، وإنشاء 8 كبارى آخرين خلال احتفالات مصر بعيد تحرير سيناء.



وأشار إلى أن روسيا وألمانيا وكوريا عازمون على إقامة مشاريع في المنطقة الاقتصادية، لافتا إلى أن كل هذه المشاريع الاقتصادية تعطي أملا للمصريين ومستقبل البلد خلال الفترة المقبلة.