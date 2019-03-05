التفاصيل الكاملة لإقدام جدة على قتل حفيدها بسبب التبول اللاإرادي

كشف محمود محمد، أحد جيران وشاهد عيان على واقعة تعذيب جدة لطفل بسبب تبوله اللا إرادي ما أدى لوفاته، تفاصيل الحادث.



وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن "الطفل يعيش مع جدته بعد انفصال الوالدين، فوالده يعمل حلاقا، والطفل المتوفى عمره 5 سنوات، وكانت جدته دائمًا تقوم بضربه بسبب تبوله اللاإرادي، حتى توفى"، مشيرًا إلى أن "الجدة كانت ترفض تدخل أي أحد لمنع ضرب الطفل، حتى توفي الطفل قبل أيام".



وعلّق صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، على الواقعة، قائلًا: "تلقينا بلاغًا من أحد الجيران بوجود طفل صغير يتعرض للضرب يوميًا، وأن الطفل يبكي يوميًا لتعرضه للضرب من جدته".



وتابع أن "نجدة الطفل انتقلت للشقة، واكتشفوا عدم وجود أي صوت للطفل داخل الشقة، وتم طرق الباب، ورفضت الجدة فتحه، ودخلنا واكتشفنا وفاة الطفل، واعترفت أنها ضربته لتبوله اللا إرادي، وأبلغنا النيابة، ونقلنا الطفل الأخر، شقيق المتوفى، إلى دار رعاية".