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منوعات

مطربة شهيرة تتعرض للضرب من حبيبها في بث مباشر على انستجرام.. فيديو

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:27 م
صدى البلد
كريم جمال
تعرضت مطربة شهير من جنوب إفريقيا شهيرة للضرب المبرح من حبيبها أثناء بث مباشر على موقع التواصل الإجتماعى الشهير إنستجرام، فى واحدة من اللقطات الصادمة التى أذهلت متابعيها.

تعود الواقعة عندما كانت المطربة بيبس وودوما بصحبة حبيبها مامبينتشا أثناء بث فيديو مباشر على انستجرام، وفجأة صفعها على وجهها مرتين، وسط صراخها الشديد.

وطالبت السطات جنوب إفريقيا المطربة بالتقدم ببلاغ رسمي ضد حبيبها، وبالفعل تمت محاكمته فى مدينة دوربان، واعترف بجريمته وبرر ذلك بأنها سبق وضربته وهو نائم، وتقدم باعتذاره لها أمام المحكمة تم إخلاء سبيله مقابل مبلغ 140 دولار أمريكي.
مطربة شهيرة تتعرض للضرب من حبيبها في بث مباشر على انستجرام.. فيديو
مطربة شهيرة تتعرض للضرب من حبيبها في بث مباشر على انستجرام.. فيديو

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