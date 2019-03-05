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أحمد موسى يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري

الثلاثاء 05/مارس/2019 - 09:37 م
الإعلامي أحمد موسي
الإعلامي أحمد موسي
حسام الحارتي
وجه الإعلامي أحمد موسي ، رسالة تحذيرية إلى شعب الجزائر قائلا :" لو توكل كرمان جات عندكم اطرودها حافظوا علي البلد ".

وقال موسي خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد :" كل الشعوب تحافظ على أراضيها "، مضيفا ان توكل كرمان قامت بنشر الفساد والخراب داخل العديد من الدول التي تواجدت بها.

وتابع:" الشعب الجزائري واعي ،وعارف مصلحته وهيقدر يحافظ على أراضيه، ويتجاوز المحنة".

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