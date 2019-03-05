أحمد موسى يوجه رسالة إلى الشعب الجزائري

وجه الإعلامي أحمد موسي ، رسالة تحذيرية إلى شعب الجزائر قائلا :" لو توكل كرمان جات عندكم اطرودها حافظوا علي البلد ".



وقال موسي خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي "، المذاع عبر فضائية " صدى البلد :" كل الشعوب تحافظ على أراضيها "، مضيفا ان توكل كرمان قامت بنشر الفساد والخراب داخل العديد من الدول التي تواجدت بها.



وتابع:" الشعب الجزائري واعي ،وعارف مصلحته وهيقدر يحافظ على أراضيه، ويتجاوز المحنة".

