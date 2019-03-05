أنشطة لطالبات الأزهر بالقليوبية خلال ندوة تمكين الشباب لمدة 4 ساعات

نظمت اليوم الثلاثاء ، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقليوبية، فعاليات الندوة التثقيفية بعنوان (تمكين الشباب).



وحاضر في الندوة، الدكتور أشرف عطية نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمد عبدالعاطي عباس عميد الكلية وتخللها نشاطات طالبات الكلية في فن الإلقاء والشعر.



وشهدت الندوة حضورا كبيرا من أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والطالبات، حيث امتلأت القاعة عن آخرها مما اضطر الحضور إلى ملء المساحات خارج القاعة وقد استمرت فعاليات الندوة أكثر من أربع ساعات متواصلة.