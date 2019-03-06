يلا هيصة.. دراسة: ضوضاء العمل تساعد في إنتاج المهام الوظيفية

هناك العديد من الدراسات السابقة كشفت بأن الموسيقى يمكن أن تساعد الجسم على الاسترخاء، بالإضافة إلى أنها تخلص من التوتر، والأرق، ولكن ظهرت دراسة سويدية جديدة من جامعة سنترال لانكشاير ، وجامعة جافل، وجامعة لانكستر البريطانية تقول بأن استماع الموسيقى أثناء العمل له أضراره.



أشارت الدراسة إلى أن الاستماع للموسيقى قد يعيق بشكل ملحوظ أداء المهام للموظفين، وقد أثرت على ابتكارهم في العمل، وذلك عبر تشتيتهم عن مهام العمل، وفقا لما جاء في موقع "إنك" الإلكتروني.



كشف الباحثون ان سماع الموسيقى أثناء العمل قد يشكل عائقا للموظفين في إنهاء مهامهم التي تعمل على الإبداع اللفظي، وعلى العكس عندما قام الباحثون بتعريض الموظفين للضوضاء الموجودة في المكتب وانصرافهم عن سماع الموسيقي، فكانت انتاجيتهم أعلى للمهام اللفظية.



ويقول الطبيب نيل ماكلاتشي، الذي شارك في البحث ويعمل في قسم علم النفس بجامعة لانكستر: "لقد وجدنا أدلة قوية عن إعاقة الأداء عند تشغيل الموسيقى في الخلفية مقارنة بالخلفية الهادئة".



وقد طلب الباحثون من الموظفين المشاركين في الدراسة إنهاء اختبارات ابتكار ذهني، وذلك باقتراح عبارة بعد عرض ثلاث كلمات عليهم، وإضافتها، وذلك في ظروف صوتية مختلفة في الخلفية.



وخضع المشاركون للاختبارات في ظل خلفية هادئة أو مع ضوضاء المكتبة أو على صوت الموسيقى، وكان هناك ثلاثة أنواع مختلفة من الموسيقى: عزف فقط أو أغاني مصحوبة بكلمات مألوفة، أو كلمات غير مألوفة.



وقد وجد الباحثون ان سماع الموسيقى بمختلف انواعها قد أعاق الأداء بغض النظر عن أثرها على المزاج وسواء نالت إعجاب الموظف أم لا، و شكلت عائقا في اختياره الكلمات اللفظية الدقيقة خلال الاختبار.